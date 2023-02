Lula tem até amanhã para decidir sobre impostos da gasolina

O presidente Lula tem até esta terça-feira (28) para decidir sobre a prorrogação da desoneração fiscal dos combustíveis, em vigor após decisão do governo de Jair Bolsonaro para reduzir os preços.

A equipe econômica defende o fim da desoneração, mas o núcleo político da equipe de Lula quer a prorrogação. A expectativa é que, caso Lula determine o fim da desoneração, o preço do litro da gasolina suba até R$ 0,69 e o etanol suba R$ 0,24.

Hoje (27) pela manhã, Lula se reúne com o ministro da Casa Civil, Rui Costa; com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad; e com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates. O fim ou não da desoneração fiscal dos combustíveis está na pauta da reunião.