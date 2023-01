Lula promete portas abertas, relação normal e recursos do BNDES a governadores

Na reunião com governadores na manhã desta sexta-feira, 27, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometeu portas abertas para eles e para os prefeitos, acenou com liberação de recursos via Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para obras e também pediu a volta de uma relação de normalidade, com o fim da judicialização na política.

A reunião, uma das promessas de campanha do presidente, pretende ouvir dos governadores uma lista de projetos prioritários em cada Estado, para que o governo federal possa trabalhar em conjunto.

Em sua fala, Lula prometeu que o BNDES vai voltar a emprestar dinheiro para Estados e municípios, para financiar obras necessárias, e o que o Banco do Nordeste também voltará a atuar, no caso de governos da região que tenham espaço para contrair novas dívidas.

Lula prometeu ainda a volta a uma relação de normalidade, e afirmou que vai conversar com todos os governadores e prefeitos, independentemente do partido ou em quem votou na última eleição, e ressaltou que pretende trabalhar para que cada um dos Poderes volte a cumprir seu papel.

Acrescentou que tem falado com seus líderes para que se diminua a judicialização da política, com parlamentares apelando para o Judiciário cada vez que perdem uma questão no Congresso. “É preciso parar de recorrer a outra instância porque isso faz com que o Judiciário adentre o Congresso”, afirmou.