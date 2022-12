Lula parabeniza Argentina pela vitória na Copa do Mundo: ‘Grande jogo’

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) parabenizou a Argentina pela vitória na Copa do Mundo do Catar neste domingo (18). Ele também cumprimentou o amigo e presidente argentino, Alberto Fernández. A seleção de Lionel Messi venceu nos pênaltis e é tricampeã mundial.

“Feliz com a vitória dos vizinhos argentinos. Grande jogo de Messi, que merecia muito, e Di Maria. Parabéns jogadores, comissão técnica da Argentina e meu amigo @alferdez”, escreveu Lula nas redes sociais.

No dia 16 de dezembro, o presidente eleito do Brasil abriu uma enquete nas redes sociais sobre quem levaria o título da Fifa, França ou Argentina.

Com aproximadamente 400 mil votos, 57,3% apostaram que a Argentina venceria a Copa.

Na última quarta-feira (14), após a vitória da França contra Marrocos, Lula também usou o Twitter para desejar boa sorte aos chefes de Estado de França e Argentina, Emmanuel Macron e Alberto Fernández.

“Boa sorte no domingo, amigos @alferdez @EmmanuelMacron”, escreveu o presidente eleito.

Final da Copa

A Argentina venceu a Copa do Mund o após 36 anos. No último recital de Messi no torneio, os sul-americanos abriram dois gols de vantagem na final contra a França, no Estádio Lusail, mas acabaram levando o empate na reta final do tempo regulamentar.

O camisa 10, que se despediu com chave de ouro dos Mundiais, abriu o caminho para o tricampeonato argentino marcando em cobrança de pênalti. Di María, que teve grande atuação, fez o segundo.No entanto, Mbappé brilhou no fim, marcando dois gols e adiou a decisão do título.

Na prorrogação, Messi marcou mais um e Mbappé fez o terceiro dele, fazendo a final terminar empatada em 3 a 3 e levando a decisão para os pênaltis. Nas cobranças, os argentinos levaram a melhor e venceram por 4 a 2, conquistando o tricampeonato mundial.

