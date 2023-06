Lula fala mal da comida de palácios e hotéis onde já torrou R$7,3 milhões

O presidente Lula (PT) afirmou na manhã desta terça-feira, em sua live, que “se come mal em palácios”, ao se referir às mordomias de que desfita na residência oficial do Palácio da Alvorada ou nas recepções do Palácio Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores.

Ele também reclamou da comida servida em restaurantes dos hotéis de alto luxo onde se hospeda em suas frequentes viagens internacionais. Só a conta de dois dias de hospedagem no suntuoso Hotel Intercontinental Le Grand, em Paris, custou R$7728 mil.

Antes da mais recente viagem a Roma e Paris, o presidente Lula e sua mulher Janja gastaram R$7,3 milhões nos hotéis de alto luxo no exterior, desde sua posse em 1º de janeiro. Até agora, Lula permaneceu um mês fora do Brasil, nos seis meses que está no cargo.

Na livre, Lula também voltou à ladainha de criticar a taxa Selic, ignorando que os crescentes gastos do seu governo, sem amparo na arrecadação, são exatamente uma das principais razões dos juros altos.

O ex-presidente afirmou que irá discutir com o Ministério da Fazenda a redução do que é cobrado no empréstimo consignado.

Nesta terça-feira, o presidente anuncia, ao lado do ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, o Plano Safra, usado para financiar a produção agropecuária nacional.