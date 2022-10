Lula e Bolsonaro participam hoje do último debate antes do 2º turno

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) participam do debate da TV Globo, nesta sexta-feira (28), a partir das 21h30 (horário de Brasília). Este será o último debate entre os candidatos à Presidência da República antes do segundo turno das eleições, que ocorre no domingo (30).

O encontro será mediado pelo jornalista William Bonner e o será transmitido ao vivo pela TV Globo, pela GloboNews e pelo g1, direto dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro.

O debate terá cinco blocos: o primeiro e o terceiro serão de temas livres, com duração de 30 minutos. Cada candidato terá 15 minutos e deverá administrar seu tempo entre perguntas, respostas, réplicas e tréplicas. Bolsonaro abre o primeiro bloco e Lula, o terceiro bloco.

O segundo e o quarto blocos serão de temas determinados e terão duração total de 20 minutos, com dois debates de 10 minutos. Os temas serão escolhidos pelos candidatos entre os seis oferecidos pela TV Globo em um telão. Cada candidato terá cinco minutos para debater e deverá administrar seu tempo entre perguntas, respostas, réplicas e tréplicas. Cada tema só poderá ser escolhido uma única vez, sem repetição. No segundo bloco, Lula inicia as perguntas. No quarto bloco, quem começa é Bolsonaro.

No quinto bloco, cada candidato fará as suas considerações finais. Lula é o primeiro e Bolsonaro, o segundo. A ordem em que os candidatos farão as perguntas em cada bloco, assim como as considerações finais, foi definida por sorteio com a presença de representantes dos partidos.

Por VALOR INVESTE