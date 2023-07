Lula diz que proíbe entrada de celular no gabinete presidencial

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT ) falou nesta terça-feira (4) durante a live “Conversa com o Presidente” que não permite a entrada de celulares em seu gabinete no Palácio do Planalto. Segundo o ele, o aparelho “fica na portaria”.

“No meu gabinete na presidência ninguém entra com telefone celular. Porque o cara, eu marco uma audiência com o presidente, e daqui a pouco o cara tá lá, o presidente sentado, e o cara no celular conversando com o cara que ele não marcou audiência. Então, no meu gabinete não entra com celular. Celular fica na portaria e em nenhuma reunião eu permito celular”, disse Lula, que realizou a transmissão ao vivo na Argentina, onde participará da 62.ª Cúpula do Mercosul e Países Associados e depois receberá a posse da presidência do Mercosul na tarde desta terça-feira .

O presidente disse ainda que se educou para não ser um “dependente digital” e que só quer ter notícias após às 8h da manhã.

“Eu me auto eduquei de não ficar dependente digital. Eu não preciso saber de notícia cinco horas da manhã. Eu não preciso saber de notícia seis horas da manhã. Não. Eu levanto, vou trabalhar às 8h, quando chegar no meu serviço eu quero saber das notícias. Se eu tiver que ligar para alguém eu ligo no horário de serviço. Quando eu saio de casa às 8h eu também não quero telefonema. Se não tiver algo muito grave não precisa me ligar”, explicou Lula.

O presidente disse ainda que não se importa com notícias negativas sobre ele. O petista disse não “perder o sono” com as matérias. “Ah, Lula, vai sair uma matéria em tal jornal atacando você’. Que saia!”.

Na tarde desta terça-feira, Lula vai à Foz do Iguaçu, onde acontecerá a cerimônia de posse da presidência do Mercosul. Ele também visitará a Usina Binacional Itaipu, com parte no Brasil e outra no Paraguai. O petista deve retornar a Brasília por volta das 20h50 de hoje.