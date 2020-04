Lula diz que Bolsonaro ‘conduz o Brasil para o matadouro’

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva concedeu entrevista ao jornal inglês The Guardian, na conversa Lula afirmou que Bolsonaro está “conduzindo o Brasil para o matadouro” no modo como administra a crise no sistema de saúde público ocasionada pela Covid-19 . Lula declarou ao jornal que ao minar a adoção do isolamento horizontal e exonerar o ministro da saúde no meio do colapso da saúde Bolsonaro, a quem se referiu como “o líder troglodita”, arrisca causar no Brasil cenas como a do Equador, onde famílias são obrigadas a despejar os cadáveres dos parentes na rua. O ex-presidente defendeu que não é a favor de destituir Bolsonaro por conta de desafetos ou distanciamento político, mas apontou que o atual presidente transgride as leis brasileiras e comete sucessivos crimes de responsabilidade que levam “a sociedade ao matadouro” e que precisam ser repreendidos pelas autoridades cabiveis, até mesmo com a cassação do mandato.

“Não podemos apenas querer derrubar um presidente porque não gostamos dele. [Mas] se Bolsonaro continuar cometendo crimes de responsabilidade … [e] tentando levar a sociedade ao matadouro – que é o que ele está fazendo – acho que as instituições precisarão encontrar uma maneira de classificar Bolsonaro. E isso significa que você precisará ter um impeachment .” disse Lula ao jornal. Lula, ainda, taxou Bolsonaro como o líder “orgulhosamente homofóbico” e relatou ao jornal o possível envolvimento do presidente com a milícia do Rio de Janeiro e o desprezo com que trata a crise do novo coronavírus (Sars-cov-2 ), contradizendo as experiências globais e as orientações da OMS, ao classificar o vírus como “uma gripezinha” e apontar que há muita “histeria” na comunicação dos seus efeitos.

“Bolsonaro – um ex-capitão do exército orgulhosamente homofóbico já desprezado por brasileiros progressistas por sua hostilidade ao meio ambiente , direitos indígenas e artes , além de seus supostos vínculos com a máfia carioca – alienou milhões a mais com sua postura de desprezo ao coronavírus, que ele menospreza como “histeria” da mídia e “um pouco de resfriado”, disse. O petista falou que as atitudes “grotescas” de Bolsonaro estão “induzindo um pedaço da sociedade a contrair coronavírus”. Lula apontou um certo despreparo do presidente para liderar o país: “A verdade é que Bolsonaro não tem equilíbrio psicológico para liderar um país. Ele não pensa no impacto que seus atos destrutivos têm na sociedade. Ele é imprudente.”

FONTE: O DIA

Comentarios