Lula confirma presença e Bolsonaro também é esperado na posse de Moraes

O ex-presidente e candidato à Presidência neste ano, Luz Inácio Lula da Silva (PT) estará presente na posse do ministro Alexandre de Moraes como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que ocorrerá nesta terça-feira (16). A informação foi confirmada pela assessoria do petista.

O evento ainda será o dia do possível encontro entre Lula e o presidente Jair Bolsonaro (PL) , convidado pelo ministro na semana passada. A presença do atual presidente ainda não foi confirmada.

Apesar da presença de Bolsonaro ser aguardada, até o momento a agenda do presidente informa que ele irá discursar em Juiz de Fora, Minas Gerais, no mesmo local em que levou uma facada, na campanha eleitoral de 2018.

Os candidatos estão liberados para realizar comícios, distribuir material de campanha e divulgar 10 anúncios de propaganda eleitoral a partir de amanhã.

Além de Bolsonaro e Lula, também confirmaram presença a ex-presidente Dilma Rousseff e os ex-presidentes Michel Temer e José Sarney. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso informou que não irá à cerimônia por questões de saúde, mas mandará uma carta.

Além dos ex-chefes do Executivo e o atual mandatário, prefeitos, deputados e senadores também são esperados no evento. A lista de convidados já ultrapassa 2 mil nomes.

Por conta da presença confirmada de várias autoridades, a Corte prepara um reforço na segurança. O evento ocorrerá no plenário principal do TSE, com capacidade para 500 pessoas.

A cerimônia também contará com a posse do ministro Ricardo Lewandwski como vice-presidente do TSE.

