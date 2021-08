Lukaku supera Neymar e se torna jogador mais caro da história

Romelu Lukaku é o novo jogador mais caro do mundo. O atacante, que nesta quarta-feira (12) foi confirmado como reforço do Chelsea, passou a ser o atleta que mais movimentou dinheiro na história do futebol, superando o brasileiro Neymar. Com os 115 milhões de euros (cerca de R$ 704 milhões) investidos pelos ingleses para tirá-lo da Inter de Milão, o belga já movimentou nada menos do que R$ 2,02 bilhões.

A transferência individual mais alta da história segue sendo a de Neymar: 222 milhões de euros (R$ 1,36 bilhão, em valores atuais). Veja os jogadores que mais movimentaram dinheiro na história:

5º Ángel Di María (Argentina) – Clube atual: Paris Saint-Germain (FRA) – 4 transferências na carreira – 179 milhões de euros (R$ 1,10 bilhão)

4º Álvaro Morata (Espanha) – Clube atual: Juventus (ITA) – 6 transferências na carreira – 189 milhões de euros (R$ 1,16 bilhão)

3º Cristiano Ronaldo (Portugal) – Clube atual: Juventus (ITA) – 3 transferências na carreira – 230 milhões de euros (R$ 1,41 bilhão)

2º Neymar (Brasil) – Clube atual: Paris Saint-Germain (FRA) – 2 transferências na carreira – 310,2 milhões de euros (R$ 1,91 bilhão)

1º Romelu Lukaku (Bélgica) – Clube atual: Chelsea (ING) – 6 transferências na carreira – 327,6 milhões de euros (R$ 2,02 bilhões)

FONTE: AGÊNCIA BRASIL

