Luísa Sonza lança música sobre término com Whindersson; Confira

Luísa Sonza lançou, neste domingo (18), o álbum Doce 22, o segundo de sua carreira. Entre as músicas, a canção Penhasco foi uma das que mais chamou a atenção dos fãs, pois fala sobre o fim do casamento da cantora com o humorista Whindersson Nunes.

Ela contou que escreveu a letra da faixa durante uma viagem de avião logo depois término com o comediante. No hit, a artista afirma que ainda ama o ex e que sempre está disposta ao diálogo. “Cê sabe bem quem eu sou. Sabe que se chamar, eu vou”.

Em suas redes sociais, Luísa disse que ainda não está bem, mas se enxerga mais madura para seguir em frente. “Eu tive que desaprender a gostar tanto de você. Porque cê faz assim? Não fala assim de mim e eu sei que chora. Não finge que não viveu toda nossa história. Meu Deus eu pedi tanto para não ir embora, mas tenho que seguir meu caminho agora”, diz a música.

Veja a letra completa da música:

Sabia que a queda era grande

Mas tive que pular

Queria que a gente fosse mais alto

Quando segurei sua mão você soltou a minha

E ainda me empurrou do penhasco

E te dizer te amo agora é mais estranho

Estranho mesmo é te ver distante

Botar o nosso amor numa estante

Eu tive que desaprender a gostar tanto de você

Porque cê faz assim?

Não fala assim de mim

E eu sei que chora

Não finge que não viveu toda nossa história

Meu Deus eu pedi tanto pra não ir embora

Mas tenho que seguir meu caminho agora

E eu sei que chora

Não finge que não viveu toda nossa história

Meu Deus eu pedi tanto pra não ir embora

Mas tenho que seguir meu caminho agora

Sabe que se chamar eu vou

Cê sabe bem quem eu sou

Sabe que se me chamar eu vou

E eu não sinto raiva, eu não sinto nada além

Do que você já sabe

E olha que cê sabe bem, meu bem

O tanto que eu tentei

E eu não sinto raiva, eu não sinto nada além

Do que você já sabe

E olha que cê sabe bem, meu bem

O tanto que eu tentei

Eu tive que desaprender a gostar tanto de você

Porque cê faz assim?

Não fala assim de mim

E eu sei que chora

Mas tenho que seguir o meu caminho agora

E eu sei que chora

Não finge que não viveu toda a nossa história

Meu Deus eu pedi tanto pra não ir embora

Mas tenho que seguir meu caminho agora

Cê sabe bem quem eu sou

Sabe que se chamar eu vou

Cê sabe bem quem eu sou

Sabe que se me chamar eu vou

FONTE: R7

Comentarios