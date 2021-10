Luísa Sonza é rendida por bandidos e assaltada em farmácia de SP

A cantora Luísa Sonza foi vítima de um assalto enquanto fazia compras em uma farmácia de São Paulo, na noite dessa terça-feira (12). A artista estava com amigos no local, após ter curtido o show da banda Melim, no Espaço das Américas. Os bandidos renderam o grupo e levaram o celular da artista e pertences de outras vítimas.

Ainda de acordo com informações obtidas pela coluna Leo Dias, Sonza estava com um segurança, que perdeu uma corrente, e amigas, que também tiveram alguns pertences roubados. Apesar do susto, tanto a artista e o seu grupo quanto todos que estavam na farmácia passam bem.

As informações são do Metrópoles.

