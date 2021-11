Lugar ‘mais vacinado’ na Terra cancela o Natal por causa do aumento de casos de Covid

Em meio a um aumento nos casos de Covid-19, Gibraltar cancelou os eventos oficiais de Natal e desencorajou “fortemente” as pessoas a realizar reuniões privadas por quatro semanas.

O governo de Gibraltar anunciou recentemente que as “festas oficiais de Natal, recepções oficiais e reuniões semelhantes” foram canceladas e aconselhou o público a evitar eventos sociais e festas nas próximas quatro semanas. Espaços externos são recomendados em vez de internos, tocar e abraçar é desencorajado e o uso de máscara é recomendado.

“O aumento drástico no número de pessoas com teste positivo para Covid-19 nos últimos dias é um forte lembrete de que o vírus ainda é muito prevalente em nossa comunidade e que é responsabilidade de todos nós tomarmos todas as precauções razoáveis ​​para nos proteger e nossos entes queridos ”, disse a ministra da Saúde, Samantha Sacramento.

Gibraltar, um pequeno Território Britânico Ultramarino que compartilha uma fronteira terrestre com a Espanha, viu uma média de 56 casos Covid-19 por dia nos últimos sete dias, ante menos de 10 por dia em setembro. O aumento de casos, descrito pelo governo como “exponencial”, ocorre apesar de Gibraltar ter a maior taxa de vacinação do mundo.

Mais de 118% da população de Gibraltar está totalmente vacinada contra Covid-19, com este número ultrapassando 100% devido às doses administradas a espanhóis que cruzam a fronteira para trabalhar ou visitar o território todos os dias. Toda a população adulta de Gibraltar foi totalmente vacinada desde março e as máscaras ainda são necessárias nas lojas e nos transportes públicos.

Gibraltar está atualmente distribuindo doses de reforço para pessoas com mais de 40 anos, profissionais de saúde e outros “grupos vulneráveis”, e administrando vacinas a crianças entre cinco e 12 anos.

Da mesma forma, países bem vacinados também relataram picos de infecções por Covid-19 recentemente. Em Cingapura, onde 94% da população elegível foi inoculada, os casos e mortes dispararam para níveis recordes no final de outubro e, desde então, diminuíram ligeiramente. Na Irlanda, onde cerca de 92% da população adulta está totalmente vacinada, os casos de Covid-19 e as mortes pelo vírus praticamente dobraram desde agosto.

fonte: Governo de Gibraltar

