Ludmilla mostra música ‘Cobra Venenosa’ e fãs veem indireta para Anitta

A cantora Ludmilla, 25, mostrou na noite desta segunda (15) um trecho da sua nova música “Cobra Venenosa”, que será lançada no próximo dia 3 de julho. Muitos internautas apontam que a letra da canção seria uma indireta para Anitta. “Eu disse limpa, limpa antes que caia dentro, do cantinho da boca, escorrendo o seu veneno”, diz o refrão do funk.

Em outro trecho, a funkeira canta: “Eu vim para causar, e não para passar pano. Se fosse para ser pacífica, eu ficava no oceano. Cobra invejosa, não sai do lugar, fica me difamando para poder me atrapalhar”.

Ludmilla publicou a novidade nas redes sociais horas depois de divulgar uma carta aberta para Anitta, em que fala sobre a polêmica em torno da música “Onda Diferente”, lançada pelas duas em 2019. No que Ludmilla chamou de desabafo, ela também expõe conversas antigas com a ex-amiga e afirma que Anitta é manipuladora.

Nos comentários sobre a música “Cobra Venenosa”, alguns internautas gostaram do que seria uma resposta de Ludmilla para Anitta. “Porque a gente responde é assim, com mais um sucesso na cara do recalque”, escreveu uma seguidora.

Outros, porém, acharam desnecessária a canção. “Parece as meninas da escola fazendo rima para provocar a coleguinha que não está ligando para nada do que ela está fazendo”.

FONTE: NAOM

Comentarios