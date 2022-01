Noite agitada no programa neste domingo. Naiara Azevedo foi indicada pelo líder Douglas. Usando o poder do contragolpe, a cantora puxou Luciano. O terceiro nome saiu do confessionário, quando os brothers tiveram que dar dois votos. Pedro Scooby, Natália e Jade Picon foram os mais votados, mas Pedro foi salvo por Douglas. A definição da última vaga na berlinda ficou na prova bate e volta entre Luciano, Natália e Jade, que escapou. Quem será o primeiro eliminado do ‘BBB 22’ esta semana?