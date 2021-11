Luan Santana assume namoro com estudante mineira

Luan Santana, 30, está namorando. O cantor usou as redes sociais na tarde desta quarta-feira (3) para assumir o relacionamento com Izabela Cunha. “Encontrei a minha ilha”, escreveu o cantor, citando o título de sua nova música, que deve ser lançada nesta quinta-feira (4).

O cantor dará mais detalhes sobre o relacionamento com a estudante de moda mineira à nova edição da Caras que será publicada ainda esta semana. “Queremos nos casar ao ar livre e ter muitos filhos, pelo menos cinco”, disse o cantor à revista.

Luan não assume um novo relacionamento desde que chegou ao fim o noivado com Jade Magalhães, em outubro de 2020, após rumores que o relacionamento não ia bem. Os dois, que estavam juntos havia 12 anos, planejavam se casar em 2021.

“Eu sempre acreditei no amor e nas coisas mais puras e lindas que ele nos proporciona. Durante esses 12 anos, dancei e me joguei de cabeça até a música acabar. Com o coração apertado, venho aqui compartilhar o fim da minha história com o Luan. Preciso aceitar e seguir em frente. Me sinto tranquila e em paz por ter dado o melhor de mim até o fim”, escreveu Jade no Instagram à época.

Luan compartilhou na ocasião que o distanciamento tinha ocorrido havia algum tempo. “Há algumas semanas terminamos. Choramos tanto que parecia que iria acabar o estoque de lágrimas dos olhos. Nos abraçamos tanto que parecia que iria dar câimbra nos cotovelos. Mas no fim, deixamos o destino fazer o trabalho dele”, disse.

As informações são do Folhapress.

