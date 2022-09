Lotofácil da Independência sorteia hoje prêmio de R$ 180 milhões

Mesmo quem não costuma ter muita sorte em apostas e sorteios tem chance de ficar milionário neste sábado (10). Às 20h, a CEF (Caixa Econômica Federal) realiza a apuração do maior prêmio da história da Lotofácil da Independência, estimado em R$ 180 milhões. Criado em 2012, o jogo está no concurso nº 2.610, e seu sorteio, realizado no Espaço da Sorte (av. Paulista, 750, São Paulo), será transmitido ao vivo pela televisão (Rede TV) e pelo canal da Caixa no Youtube.

As apostas podem ser feitas até as 18h, nas casas lotéricas de todo o país, no app Loterias Caixa e no portal Loterias Caixa na internet. Uma aposta simples, de 15 números, custa R$ 2,50. Para jogar, o apostador deve marcar entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante. São premiadas as apostas que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

No aplicativo e no site é possível adquirir um combo especial com 12 apostas para esse concurso. O cliente pode escolher entre visualizar os números selecionados em cada aposta, ou optar pela modalidade Surpresinha, em que a seleção é feita pelo computador. Para usar os recursos digitais, é preciso ter mais de 18 anos, fazer um cadastro e realizar o pagamento com cartão de crédito. O gasto mínimo deve ser de R$ 30.

Como nos demais concursos especiais das Loterias Caixa (Mega da Virada, Dupla-Sena de Páscoa e Quina de São João), o prêmio da Lotofácil da Independência não acumula. Caso não haja ganhador na faixa principal, o prêmio é dividido entre os que acertarem 14 números.

Se um apostador levar sozinho o prêmio de R$ 180 milhões e aplicar o dinheiro na poupança, por exemplo, segundo a CEF, ele receberá mais de R$ 1,3 milhão de rendimento no primeiro mês. Com o valor do prêmio, ele poderia comprar 150 imóveis de R$ 1,2 milhão cada. Ou, então, poderia investir em 40 apartamentos de alto luxo, nas melhores localidades do país, cada um custando mais de R$ 4 milhões.

Das loterias da Caixa, o Dia de Sorte é a que oferece ao apostador mais oportunidades de faturar o prêmio principal, com uma chance em 2,6 milhões, na aposta simples. A Lotofácil vem segundo lugar, com possibilidade do apostador ganhar um jogo a cada 3,26 milhões, com uma aposta de R$ 2,50, em que escolhe 15 números entre os 25 disponíveis. Já a chance de ganhar na Mega-Sena é de uma em 50 milhões.

A Caixa informa que, ao fazer suas apostas, os brasileiros também contribuem com o desenvolvimento do país, em àreas como esporte, educação, cultura, segurança e seguridade social. Do valor arrecadado pelas loterias, quase metade é destinado a repasses sociais, conforme determina a legislação vigente.

Por R7