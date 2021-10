Lote com 15.570 doses de AstraZeneca é entregue ao Amazonas

O Governo do Estado recebeu, nesta quarta-feira (13), um novo carregamento de vacinas contra a Covid-19 enviado pelo Ministério da Saúde (MS), por meio do Programa Nacional de Imunização (PNI). Foram entregues ao Amazonas 15.570 doses da vacina AstraZeneca. As doses são referentes à 115ª pauta de distribuição do imunizante, produzido pela FioCruz.

O lote chegou à capital amazonense a bordo do vôo 3733 da empresa Latam, que aterrissou no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes por volta das 9h30. No local, agentes da Fundação de Vigilância e Saúde – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) fizeram o recebimento dos imunizantes.

Após o desembarque, as doses foram escoltadas pela Polícia Federal até as câmaras frias instaladas na FVS-RCP, onde foram contabilizadas e armazenadas.

Vacinômetro

Dados parciais do PNI apontam que 4.209.131 doses foram aplicadas em todo o estado até esta terça-feira (12), sendo 2.561.891 de primeira dose, 1.575.514 de segunda dose, 50.012 com dose única e 21.726 de terceira dose (dose de reforço). A informação está disponível no site da FVS-RCP: www.fvs.am.gov.br.

*Com informações da assessoria

