Lollapalooza paralisa shows e evacua áreas por risco de temporal em SP

O Lollapalooza Brasil foi paralisado devido à possibilidade de fortes chuvas no local, na tarde deste domingo (27/3), no terceiro e último dia do evento. A organização do festival pediu para o público ficar longe das estruturas de ferro em função do risco de ventanias e raios.

Diversas pessoas usaram as redes sociais para criticar a decisão de paralisar a apresentação dos shows. O festival é marcado por manifestações políticas contra o presidente Jair Bolsonaro.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o público do Lollapalooza Brasil foi deslocado para uma área protegida por para-raios.

Veja os horários do domingo no Lollapalooza

Palco Budweiser

12h00 – 12h50: Lagum

13h45 – 14h45: Rashid

15h55 – 16h55: IDLES

18h05 – 19h05: The Libertines

Palco Onix

12h55 – 13h40: Aliados

14h50 – 15h50: Fresno

17h00 – 18h00: Black Pumas

19h10 – 20h25: Martin Garrix

Palco adidas

12h00 – 12h50: menores atos

13h45 – 14h45: Planta & Raiz

15h55 – 16h55: Marina Sena

18h05 – 19h05: Djonga

20h30 – 21h30: Kehlani

Palco Perry’s by Doritos

12h00 – 12h50: FractaLL x Rocksted

13h00 – 13h45: MALIFOO

14h00 – 14h45: Evokings

15h00 – 15h45: Fancy Inc

16h00 – 17h00: Cat Dealers

17h15 – 18h15: Goldfish

18h30 – 19h30: Kaytranada

20h00 – 21h00: Gloria Groove

21h15 – 22h15: Alesso

*Com informações do Metrópoles