Lollapalooza Brasil é adiado para março de 2022

O Lollapalooza Brasil anunciou o seu terceiro adiamento desde o começo da pandemia da Covid-19 no País. O festival, que originalmente aconteceria em março de 2020, foi remarcado para dezembro do mesmo ano. Com a falta de vacinas, a organização decidiu adiar o evento pela segunda vez, revelando um calendário para a sua realização em setembro de 2021. Porém, novas datas foram divulgadas.

De acordo com o Terra, os fãs de música poderão curtir a nona edição da festa nos dias 25, 26 e 27 de março do próximo ano.

“Queríamos muito fazer mais uma edição inesquecível neste ano mas, com a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia, ficou cada vez mais claro que não será possível realizar em 2021 o fim de semana espetacular que vocês amam”, justificou a organização.

Ainda de acordo com o comunicado, os ingressos adquiridos anteriormente continuam válidos. Quem não puder ir ao festival nas novas datas deve solicitar a conversão do valor do ingresso em créditos utilizáveis em qualquer evento produzido pela T4F, empresa responsável, até o dia 31 de dezembro de 2022.

A notícia do adiamento não chega como uma surpresa. Em Julho de 2020, Marc Geiger, co-fundadordo Lollapalooza, já falou publicamente que acredita que os shows ao vivo para grandes públicos só serão retomados em 2022.

