Lojistas de Niterói querem retirar nome de Paulo Gustavo de rua

Uma rua em Niterói teve seu nome modificado para homenagear o ator Paulo Gustavo, que morreu em maio por complicações da Covid-19. Porém, o Sindicato dos Lojistas do Comércio de Niterói (Sindilojas Niterói) pediu ao prefeito da cidade, Axel Grael (PDT) que voltasse ao nome original da rua, que chamava Coronel Moreira César.

O motivo, segundo o presidente do sindicato Charbel Tauil, é que os lojistas teriam que arcar com custos muito altos para modificar o endereço no material de divulgação das empresas, além de toda documentação para que continuem recebendo mercadoria dos fornecedores, que não entregam se o endereço do local for diferente do descrito no CNPJ.

“A pergunta da consulta (‘Você concorda com a substituição do nome do Coronel Moreira César, em Icaraí, pela Rua Ator Paulo Gustavo?’) não deixava margem para nenhuma outra sugestão, praticamente direcionando o votante”, dizia o sindicato. “A consulta foi feita no mesmo dia da morte. Na emoção, obviamente 100% da população vai dizer sim.”

FONTE: UOL

