Lojas TIM agora têm especialistas em tecnologia e consultores para atendimento estratégico

Depois de executar o plano nacional de capilaridade de lojas próprias e revendas, a TIM Brasil investe agora no formato de acolhimento ao cliente, que ganha mais peso com a criação e abertura de vagas para profissionais especializados, inclusive em tecnologia. As novas posições foram anunciadas para 26 lojas da operadora, em todas as regiões brasileiras, e terão um roll out consistente ao longo de 2022.

Além do Consultor de Atendimento, responsável por traçar uma estratégia para o contato com o cliente que ajuda a tornar o processo mais ágil, assertivo e eficaz, a empresa também conta agora com o chamado TIM Expert, preparado para orientar o público quanto às diferentes possibilidades oferecidas pelos smartphones e acessórios disponíveis no portfólio da operadora.

“A diversidade de dispositivos é tão grande que o consumidor tem dúvidas relacionadas às funções que melhor podem atender às necessidades pessoais. Dessa forma, o profissional especializado traz mais corpo para a equipe e, diretamente, pode contribuir para a maior satisfação do cliente. O consultor de atendimento, em contrapartida, atua para oferecer mais praticidade e agilidade na visita à loja, tornando a jornada do cliente ainda mais completa”, explica Graciela Berlezi, Diretora de Vendas da TIM no Centro-Oeste e no Norte.

Apesar do crescimento dos canais virtuais, as lojas físicas da companhia continuam sendo essenciais na estratégia de vendas da operadora e como ponto de contato com o consumidor. Em 2021, a TIM contratou mais de 470 novos colaboradores para atuarem nesses espaços e cerca de 100 vagas estão abertas no momento. As duas novas figuras profissionais nos pontos de venda mostram a importância de atualizar a equipe comercial, buscando novas funções que se adequam às demandas dos clientes e ao novo espaço nas lojas.

*Com informações da assessoria