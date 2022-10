Localizado corpo de turista canadense que caiu nas Cataratas do Iguaçu

Um turista canadense de 60 anos que caiu no lado argentino das Cataratas do Iguaçu foi encontrado morto, segundo informações da imprensa argentina nesta quarta-feira, 19.

O homem estava desaparecido desde a última segunda-feira, 17, por volta das 11h e, devido à correnteza, foi localizado do lado brasileiro, na área de Salto Bosetti, no Rio Iguaçu, após mais de 24 horas de busca.

“De fato, ontem soubemos por fotos e vídeos que nos enviaram que o corpo pertence à pessoa. É um fato lamentável, está agora nas mãos da Justiça investigar em que circunstâncias aquela pessoa caiu na água. Devemos agir com cautela até que a Justiça apure as verdadeiras causas do acidente”, disse o diretor municipal da Entidade de Turismo do Iguaçu, Marcelo Gione, ao canal de TV argentino Cadena 3.

Segundo o jornal Clarín, a vítima foi encontrada por funcionários de uma empresa que organiza passeios náuticos na parte brasileira das Cataratas. Eles notificaram a Polícia Militar, cujos agentes tiraram o corpo da água.

A polícia apura as circunstâncias da morte, e ainda não se sabe se o turista se jogou propositalmente na água ou se caiu por acidente ao tentar tirar uma selfie. Ele não fazia parte do grupo que passeva no local acompanhado pelo chefe dos guardas florestais, Héctor Ball, e que presenciou a queda.

Por TERRA