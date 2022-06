Localizada embarcação em que viajavam Bruno Pereira e Dom Phillips

Na noite deste domingo (19), a embarcação na qual viajavam o indigenista Bruno Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips foi encontrada no Rio do Itacoaí, nas proximidades da comunidade de Cachoeira. A informação foi confirmada pelas policias Civil e Federal.

Após cinco horas de busca, a lancha foi localizada a cerca de 20 metros de profundidade, emborcada com seis sacos de areia para dificultar a flutuação, a uma distância de 30 metros da margem direita do rio. Segundo as autoridades, o motor de popa Yamaha 40 hp também foi encontrado.

Segundo a Polícia Federal, a embarcação será agora periciada para tentar entender a dinâmica do crime que resultou na morte do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips no Vale do Javari, em Atalaia do Norte.

