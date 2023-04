Local Casa de Praia passa a se chamar ‘Casa de Praia Zezinho Corrêa’

Em homenagem ao cantor amazonense José Maia Nunes Corrêa, conhecido como Zezinho Corrêa, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), renomeou o Local Casa de Praia, localizado na orla do complexo turístico Ponta Negra, zona Oeste, que agora passa a se chamar “Casa de Praia Zezinho Corrêa”. O espaço, previsto para ser inaugurado no dia 1º de maio, segue em fase final da obra de manutenção.

A ideia, adotada pelo prefeito David Almeida, surgiu por meio da iniciativa do vereador Peixoto em um Projeto de Lei (PL) n⁰ 025/2022, que busca homenagear o artista. Dessa forma, o espaço Casa de Praia Zezinho Corrêa fortalecerá o vínculo do empreendedor cultural com a Prefeitura de Manaus, tendo em vista que a secretaria também fornece serviços voltados para a categoria de artistas.

A escolha do nome teve participação popular, quando, por meio de uma enquete, os usuários do Instagram puderam votar no novo nome do espaço. Dentre as opções estavam: Local Casa de Praia Zezinho Corrêa, Espaço Zezinho Corrêa, Local Zezinho Corrêa e Casa de Praia Zezinho Corrêa, tendo a última opção vencido a votação com 53% dos votos.

O anúncio foi realizado durante a posse do novo diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Osvaldo Cardoso.

Local Casa de Praia

A Ordem de Execução de Serviços do Local Casa de Praia foi assinada no dia 1º de maio de 2022, pelo prefeito David Almeida, durante o 1º Movimento Cultural do Trabalhador, realizado pela Semtepi. O novo espaço fornecerá uma central de artesanato, playground, áreas de convivência, quiosques e ações, com estrutura para receber shows intimistas.

Homenagem

Nascido em 21 de maio de 1951 no município de Carauari, no Amazonas, Zezinho Corrêa é considerado um dos maiores ícones da cultura amazônica. O artista atuou em vários musicais antes de começar sua carreira como cantor, na década de 1980. Ingressou no grupo Carrapicho, que estourou na década de 1990 com o single Tic, Tic, Tac. Além de cantor, foi ator e um grande incentivador da arte local, que veio a falecer aos 69 anos, em 6 de fevereiro de 2021, vítima de Covid-19.