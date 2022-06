Lixeira viciada é desativada no Mauazinho

MANAUS — A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), desativou mais uma lixeira viciada no bairro Mauazinho, zona Sul. No local, há 20 anos os moradores lidavam com a lixeira atraindo moscas, ratos e baratas.

O secretário da Semulsp, Altervi Moreira, acompanhou os serviços ao lado do subsecretário de Operações, José Rebouças, e do coordenador das Balsas, Marlon Chagas e, destacou que há sete dias a operação da Semulsp vem executando os serviços na área.

“Vários resíduos eram jogados de forma indevida e a orientação do prefeito David Almeida é mover todo este lixo e desativar a lixeira, para que seja transformado este ambiente em algo melhor. E nós da Semulsp estamos há sete dias aqui no Mauazinho usando escavadeira hidráulica, as balsas e pessoas habilitadas, para que esta operação seja concluída”, pontuou Moreira.

A moradora Lucilene da Silva agradeceu o trabalho da prefeitura. “As pessoas vêm de outras ruas e jogam lixo aqui. Essa ‘novela’ já tem mais de 20 anos e todo esse tempo nós éramos esquecidos e graças ao prefeito David Almeida e à Semulsp, hoje a realidade é outra”, comentou Lucilene.

Zona Norte

Paralelo aos serviços no Mauazinho, a Semulsp também está com equipes nas demais áreas da cidade, executando ações de varrição, capinação, jardinagem, pintura e lavagem. Entre eles os conjuntos residenciais Viver Melhor 1 e 2, no bairro Lago Azul, na zona Norte, que desde a última segunda-feira, 6, recebem os serviços da prefeitura.