Lives do Dia das Mães tem Daniel, Roberto Carlos e Zeca Pagodinho

Neste domingo (10), vários artistas estão empenhados em tornar o Dia das Mães ainda mais especial. Durante o almoço, acontecerão as lives de Michel Teló e Zeca Pagodinho, às 12h*, e depois, às 13h*, chega a vez da dupla Hedson & Hudson se apresentar.

Mas não para por aí. O queridinho de grande parte das mães brasileiras, o Rei Roberto Carlos, também estará presente neste dia tão especial! O cantor participa da segunda edição do “Em Casa”, em uma apresentação simultânea na TV Globo , no Multishow , no Globoplay , no Youtube e com conteúdo especial no GNT . Como não poderia deixar de ser, “Lady Laura”, canção que homenageia a mãe de RC, está confirmadíssima no setlist.

Já o programa “Especial Dia das Mães”, da Band, vai ao ar às 14h45*, com transmissão simultânea no rádio pelas redes Band FM e Nativa FM . A atração trará um show especial de Daniel. “Vamos relembrar canções da minha história desde a época com o querido e saudoso João Paulo. Vamos comemorar juntos esse dia espalhando paz e muito amor”, afirma o cantor.

E quem vai fechar o dia com chave de ouro será a dupla Zezé Di Camargo e Luciano. Após participarem da live “Amigos 20”, os irmãos farão uma apresentação sozinhos neste domingo, a partir das 18h*, com transmissão ao vivo pelo Youtube. Muitos outros artistas também farão suas lives neste Dia das Mães.