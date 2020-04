Live de Wesley Safadão tem cobrança de direitos trabalhistas

Eita que o parquinho pegou fogo na noite de sábado (18) durante a live de Wesley Safadão. E não achem que foi só pela apresentação do cantor, mas também pela cobrança de direitos trabalhistas. É isso mesmo, caríssimo leitor e a gente te conta tudinho.

A apresentação de Wesley era patrocinada pela Ricardo Eletro, que antes da pandemia de coronavírus já vinha fechando suas lojas e, com isso, demitindo vários funcionários. Até aí, a situação do país não está fácil pra ninguém, mas a questão é que esses funcionários não receberam o dinheiro dos acordos feitos com a empresa e aproveitaram a live de Safadão para cobrar a marca e foi uma chuva de mensagem: “Patrocina live e não paga funcionários” disse um seguidor. Outra pedia ajuda ao cantor: #livedosafadao pede para o #RicardoEletro pagar a rescisão”.

Como polêmica pouca é bobagem, as pessoas presentes na casa de Wesley em Fortaleza resolveram desconsiderar totalmente as recomendações do Ministério da Saúde e da OMS (Organização Mundial de Saúde) e foi uma falta de responsabilidade atrás da outra. Teve aglomeração de pessoas, falta do uso de máscaras (Tirullipa até ostentava uma no rosto no começo do show, mas depois só deu mal exemplo de uso com a máscara) e, acredite meu leitor, teve gente dançando agarradinho.

Vale lembrar que o Ceará é um dos Estados em alerta máximo e já conta com de mais 2.700 casos e 155 mortes em todo estado, sendo que Fortaleza, onde aconteceu a apresentação do cantor, concentra o maior número de casos, sendo mais de 2.300 e 119 óbitos. Há atualmente mais de 10.300 casos suspeitos no estado. Será que esse pessoal que estava na casa de de Wesley Safadão está podendo se dar ao luxo de dançar despreocupado?

A assessoria de imprensa de Wesley entrou em contato para dizer que a família de Wesley não estava no lugar do show, em Porto das Dunas, mas sim no haras de Safadão. “Desde o começo da pandemia que estão todos reunidos no haras. E eles assistiram a live de lá. Só Wesley foi pra Porto das Dunas fazer a apresentação. Ele está muito preocupado com a pandemia. Tanto que, durante a live, pedia a Tirulipa para colocar a máscara e passar álcool em gel nas mãos”.

