Live de Sandy & Junior bate recorde de doações e bomba na web

Na noite desta terça-feira (21), a dupla Sandy & Junior realizou uma live para arrecadar doações de alimentos para famílias necessitadas que sofrem com a pandemia do novo coronavírus. A apresentação bateu recorde ao conseguir arrecadar 1,2 mil toneladas de alimentos. Além disso, os irmão ainda conseguiram um milhão de testes para a Covid-19.

A live, com cenário e arranjos musicais improvisados, teve a participação de Xororó, Noely (mãe da dupla), Mônica (mulher de Júnior), Lucas (marido de Sandy). O ator Rodrigo Santoro participou por telefone.

No YouTube, a live contou com mais de 2,5 milhões acessos simultâneos e teve mais de 19 milhões de views apenas 6 horas após a apresentação. Com a repercussão da apresentação, o show durou 2 horas e meia.

FONTE: Notícias ao Minuto

