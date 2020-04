Live de Felipe Araújo tem falta de educação e homenagem

Felipe Araújo fez sua live na noite dessa sexta- feira e foi tão boa (contém ironia) que o momento de destaque foi: sua ofensa ao Conar. Com mais de cinco horas de duração, a live do cantor foi o tipo de apresentação que parecia para cumprir tabela, de tão monótona, se comparada às de outros cantores sertanejos.

O auge foi quando Felipe resolveu se mostrar um adolescente revoltado ao beber o último gole de um copo com cerveja e mandar o Conar (Conselho de Autorregulamentação Publicitária) tomar no c* no melhor estilo quinta série. O detalhe que esta colunista reparou é que o cantor nem patrocínio de cervejaria havia. Ou seja: estava se doendo sem motivo. Há quem diga que queria chamar só atenção mesmo.

Será um daqueles casos que a pessoa nada tem a ver com o assunto, mas é ‘Maria vai com as outras’? E ainda teve Felipe e a namorada se jogando na piscina! Mas até nisso foram ofuscados pela queda (espontânea) de Ludmilla na piscina em sua live, que virou assunto e memes nacionais.

O ponto alto mesmo da apresentação aconteceu quando o músico prestou uma homenagem ao irmão, Cristiano Araújo, que morreu após um grave acidente de carro.

Fica a questão: será que esse garoto acha mesmo que o Conar está preocupado com o que ele diz? Felipe Araújo, uma dica grátis: o Conar não fiscaliza falta de educação… e sim publicidade.

Por Fábia Oliveira/O Dia

