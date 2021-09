Linha que atende a comunidade Riacho Doce ganha reforço de viagens

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), vai reforçar, a partir desta segunda-feira, 20/9, o atendimento com mais dez viagens, o trajeto realizado pela linha de ônibus 040, na comunidade Riacho Doce, zona Norte. A medida é para atender o número de usuários que acessam o Terminal de Integração 3 (T3), no Cidade Nova.

A nova programação de viagens foi refeita após o IMMU receber o pedido dos moradores que pleiteavam melhorias na operação da linha que realiza o itinerário T3, Riacho Doce e comunidade Campo Dourado. O local também é atendido pela linha 037, que faz o trecho T3, Riacho Doce e núcleo 11, na Cidade Nova.

“Após recebermos o pedido da comunidade Riacho Doce, via Facebook, resolvemos alterar a programação das linhas que atendem essa comunidade. Dessa forma, vamos acompanhar essa operação no aumento das viagens, para verificar a viabilidade de implantar a nova programação do trajeto da linha 040 em definitivo”, informou o vice-presidente de Transportes do IMMU, Alexandre Frederico.

Conforme Alexandre Frederico, é uma determinação do prefeito David Almeida, oferecer o melhor serviço aos usuários de transporte coletivo, e o IMMU vem realizando as intervenções necessárias para atender a população.

