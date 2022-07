Linha 616 do Campus da Ufam volta atender o Centro de Manaus

MANAUS — A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), informa que a partir desta quarta-feira, 13/7, a linha de ônibus 616 – Campus Ufam/T2/Cachoeirinha, voltará a atender o Centro, passando a ser mais uma opção de deslocamento aos usuários de transporte do campus da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e bairros adjacentes.

Até então, a linha 616 fazia seu itinerário até o Terminal de Integração da Cachoeirinha (T2) e retornava ao campus da Ufam. Com a mudança, atenderá o Centro, passando pelas avenidas Leonardo Malcher e Epaminondas, Terminal da Matriz, prosseguindo pelas avenidas Floriano Peixoto e 7 de Setembro, a partir de onde segue o itinerário normal.

Além da mudança no itinerário a linha ainda ganhará mais um ônibus na frota, reduzindo o intervalo das viagens realizadas. O vice-presidente de Transporte do IMMU, Alexandre Frederico, explicou o motivo da alteração.

“Nós recebemos manifestação da reitoria da Ufam relativo ao transporte no campus universitário, especialmente sobre as linhas 616 e Integração. Neste sentido foi realizada uma pesquisa em que se verificou a necessidade de aumentar a frota dessas linhas, que vai reduzir o intervalo entre as viagens, resultando em uma melhora dos serviços à população. Outro pleito é a mudança da linha 616, que passará a atender o centro da cidade. Como a enchente não comprometeu a área central, resolvemos retornar com a linha 616 para atender essa região de intenso comércio”, destacou.

O IMMU informa que qualquer reclamação ou dúvidas relativas ao transporte coletivo, o cidadão pode entrar em contato pelo número do Serviço de Atendimento Comunitário (SAC) 118.