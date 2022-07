Linha 304 sofre alteração para atender usuários no bairro Cachoeirinha

MANAUS — A partir da próxima quinta-feira, 21/7, a linha de ônibus 304 (conjunto Manoa/T3/T2/Cachoeirinha) terá parte do itinerário alterado no bairro Cachoeirinha, zona Sul, para atender usuários do transporte público que transitam na avenida Castelo Branco.

Com a mudança, a linha 304 seguirá o itinerário normal até a avenida 7 de Setembro e dobrará à esquerda na avenida Castelo Branco, em seguida segue pela avenida Manicoré, Terminal de Integração 2 (T2-Cachoeirinha), a partir de onde segue o trajeto normal.

A mudança visa atender uma das principais avenidas da zona Sul da capital, que concentra comércios e unidades de ensino e que, até então, era contemplada apenas por duas linhas de ônibus. Usuários de transporte que transitam na Castelo Branco terão, agora, esse reforço da linha 304.

O IMMU mantém o atendimento pelo Disque Transporte 118, para receber reclamações e sugestões de usuários do transporte coletivo urbano.