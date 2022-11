Limpeza de bueiros é reforçada para diminuir riscos de alagamentos em Manaus

MANAUS — A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), iniciou, nesta quarta-feira, 16/11, a realização de mais uma etapa do serviço de desobstrução de caixas coletoras, popularmente conhecidas como bueiros. O trabalho tem como meta diminuir os riscos de alagamentos nas vias públicas, principalmente devido ao período chuvoso que se aproxima e costuma ocorrer com mais intensidade.

Os serviços de limpeza estão ocorrendo em todas as zonas da cidade e nesta quarta-feira foram concentrados na rua Ivanete Machado, no bairro Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul.

Simultaneamente, outras frentes de trabalho atuam nas desobstruções das caixas coletoras da travessa Juruá e das ruas Lírio do Mar, Itaquara e Juruá, no bairro Novo Aleixo, zona Norte. Os serviços seguem com a implantação de canaletas, meio-fio e sarjetas, que irão viabilizar o escoamento das águas das chuvas, evitando assim, os alagamentos.

O secretário de Obras, Renato Júnior, frisou sobre a importância da colaboração da população em não descartar lixo em local irregular. “A colaboração da população é fundamental para manter as vias públicas sempre limpas, pois quando chove, o lixo ou entulho lançado nas ruas acaba sendo levado para o interior das redes de drenagem, acarretando dessa maneira entupimentos no sistema de águas pluviais e alagamentos”, explicou o secretário.

Entre os materiais normalmente recolhidos pelos servidores da Seminf durante a realização dos serviços de limpeza estão garrafas PET, sacos plásticos, embalagens, restos de obras.

Segundo o secretário de Obras, a conservação permanente dos bueiros representa uma medida preventiva de grande importância para reduzir as possibilidades de transtornos na época das chuvas. “Se a caixa coletora estiver cheia de lixo ou entupida, a água não escoa e pode voltar ao nível das ruas, causando alagamentos e até mesmo inundações”, ressaltou.

Os serviços de limpeza seguem durante toda a semana em vários pontos da cidade, por meio de ações programadas pelos 16 Distritos de Obras da Seminf.