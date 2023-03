Líder de organização criminosa paraense é preso em Manaus

MANAUS — Fabiano Mendes de Moraes, 27, líder de uma facção criminosa que atuava no estado do Pará, foi preso nesta quinta-feira (2) na rua Batalha de Oliveira, no bairro Parque 10, zona Centro-sul de Manaus.

De acordo com o delegado geral Bruno Fraga, no Amazonas, o acusado usava documentos falsos e se apresentava como Igor. Ele vivia há mais de um ano em Manaus ostentando uma vida luxuosa e fazia a interlocução de drogas entres os estados.

O delegado Allan Cavalcante, da Polícia Civil do Estado do Pará, relatou que essa prisão ocorreu no contexto da Operação Cerberus, que localizou quatro lideranças da facção criminosa Comando Vermelho que atuavam no Pará e estavam em outros estados. Também foram efetuadas prisões no Mato Grosso e em Goiás.

Conforme o delegado Denis Pinho, diretor do DIPJ, durante as diligências, que foram realizadas em ação conjunta com a Polícia Civil do Pará (PC-PA), as equipes apreenderam uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsa; duas identidades falsificadas; um carro Fiat Punto; uma motocicleta; R$ 29.950 mil em espécie; celulares e sete munições de calibres 40 e 38.

Fabiano também responde por roubos e homicídios cometidos no Pará. Ele será encaminhado para audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.