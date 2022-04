Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro inicia inscrições para audição do Coral Jovem

MANAUS, AM — Na segunda e terça-feira (25 e 26/04) estarão abertas as inscrições para participar das audições do Coral Jovem do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro (LAOCS). No mesmo período, iniciarão, também, as inscrições para o curso de Marcenaria Básica e Economia Criativa, ministrado na instituição, administrada pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. As inscrições podem ser feitas no link disponível nos perfis @culturadoam ou @liceudoam, no Instagram.

Ao todo, 50 vagas vão ser destinadas para pessoas com idade entre 18 e 25 anos. Esta é a primeira turma do Coral Jovem, que faz parte dos grupos artísticos da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa.

No curso, os alunos vão participar de aulas de técnica vocal, preparação de repertórios, além de orientações artísticas, como, postura de palco, possibilidades de carreira, convivência com profissionais da arte e experiências de palco.

O secretário Marcos Apolo Muniz ressalta a importância do Liceu na descoberta de talentos, formação profissional e inserção no mercado de trabalho.

“Proporcionar aos jovens a oportunidade de aprendizado na área cultural e incentivar a profissionalização é um dos trabalhos desenvolvidos pelo Liceu. Todos os cursos e oficinas são gratuitos e ministrados por uma equipe multidisciplinar de excelência, que contribui com a arte no Amazonas”, afirma o titular da pasta.

Marcenaria Básica e Economia Criativa – As inscrições ficam disponíveis até sexta-feira (29/04). Podem participar o público em geral, com idade a partir de 16 anos e noções mínimas de desenho e habilidade manual, além de estudantes de design de produtos, interiores e arquitetura.

As aulas são presenciais e vão acontecer do dia 24 de maio a 27 de julho, das 8h às 12h, na unidade do Liceu localizada no Sambódromo, Dom Pedro.

Entre os assuntos apresentados durante o curso estão a teoria e a prática na elaboração e execução de projetos de artefatos de uso no cotidiano, conceitos e ferramentas e técnicas de marcenaria básica, considerando elementos da serralheria, vidraçaria e elétrica.