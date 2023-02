Liceu de Artes Claudio Santoro abre período de rematrícula

Nos dias 8, 9 e 10 de fevereiro, o Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro abre o período de renovação de matrículas, disponível para todos os alunos em exercício no ano de 2022. As rematrículas são presenciais e devem ser efetuadas nas respectivas unidades de vínculo do aluno.

Uma das primeiras instituições públicas de artes da região Norte, o Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro pertence ao Governo do Estado, sob administração da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. O titular da pasta, Marcos Apolo Muniz, comenta que são oferecidas aulas de música, dança, teatro e outras modalidades artísticas, gratuitamente, aos alunos de 20 municípios do estado.

“Uma média anual de 3 mil alunos participam das aulas do Liceu, entre presenciais e por meio do Liceu Digital. Neste momento, vamos abrir o período das rematrículas, e estão previstas para a segunda quinzena de fevereiro as matrículas dos alunos novos”, revela o secretário.

Dentro do período determinado, as renovações devem ser feitas das 8h às 17h, presencialmente, devendo os interessados apresentar os seguintes documentos: Carteira de Identidade, CPF, comprovante de residência, foto atualizada e assinatura do Termo de Autorização de Imagem e Voz. Para os alunos menores de 18 anos, as rematrículas devem ser efetuadas pelos responsáveis legais.

Unidades do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro:

Unidade Sambódromo

secretaria.liceu02@gmail.com

WhatsApp: (92) 99174-5278

Unidade Padre Pedro Vignola

pevignola@cultura.am.gov.br

WhatsApp: (92) 99198-3655

Unidade Magdalena Arce Daou

magdalena@cultura.am.gov.br

Whatsapp: (92) 999232-1498

Unidade Centro de Convivência do Idoso

cecidoso@cultura.am.gov.br

Whatsapp: (92) 99174-3590

Unidade Parintins

sec.escolar.liceupin@gmail.com

Whatsapp: (92) 98612-5174

Unidade Envira

renato.santana@agenciacultural.org.br

Whatsapp: (97) 98116-2064