Libertadores pode ter clássico nacional e duelos com argentinos

A fase de grupos da Libertadores acabou. Agora a expectativa é para esta terça-feira (1), dia do sorteio dos próximos confrontos do torneio. Enquanto isso, resta aos torcedores fazerem planos, de quem o seu time deve torcer para enfrentar, e também evitar nas oitavas de final.

E se depender do histórico das equipes dentro da competição, o pote 2, formado pelos times que ficaram em segundo nos grupos, é bem mais difícil do que o 1. Somados, os oito representantes que foram vices em cada uma das chaves possuem 17 títulos da Libertadores.

O que contribui bastante para essa diferença é o fato de Boca Juniors e River Plate, dois maiores clubes argentinos, terem se classificado na segunda posição. Somados, eles possuem dez taças, sendo seis para o ex-time de Maradona e Riquelme.

Além deles, outros dois tricampeões da América. O paraguaio Olimpia, que se garantiu nas oitavas após uma vitória por 6 a 2 para cima do Deportivo Táchira, e o São Paulo, que, focado em conquistar o Campeonato Paulista, disputou todo o segundo turno da fase de grupos com o time reserva. Quem completa a lista é o Vélez, campeão em 1994 em final contra o próprio Tricolor.

Dos segundos colocados, os únicos que nunca venceram o torneio são Defensa y Justicia, Universidad Católica e Cerro Porteño. Entre os primeiros, ainda menos. Só Barcelona de Guayaquil e Fluminense não foram campeões. A diferença, porém, é que os outros seis não possuem muitos títulos.

Deles, Palmeiras, Internacional e Flamengo são bicampeões, enquanto Atlético-MG, Racing e Argentinos Juniors só venceram uma vez.

O sorteio com a definição de todos os confrontos das oitavas de final está marcado para esta terça-feira e é totalmente aberto. Ou seja, qualquer time do pote 1 pode pegar qualquer um do pote 2.

Com essa regra, é bastante grande a chance de o São Paulo, único brasileiro segundo colocado no grupo, pegar um rival local nas oitavas. Também é possível que Palmeiras, Inter, Fluminense, Flamengo e Atlético-MG peguem as “pedreiras” Boca e River.