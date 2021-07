Liberada vacinação para pessoas a partir dos 25 anos em Manaus

O prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou, na tarde deste sábado (3/7), mais uma nova etapa de vacinação contra a Covid-19, desta vez para contemplar com a primeira dose o público geral de 25 anos de idade. O gestor explica que o grupo já pode se dirigir aos postos de vacinação da prefeitura que existem em todas as zonas da cidade e se imunizar.

“É com muita satisfação que anuncio a vacinação contra a Covid-19 de mais um grupo de pessoas do público geral, para juntos avançarmos na imunização da nossa Manaus. Essa é uma ação de responsabilidade do poder público em que eu e minha equipe estamos atuando dia e noite, mas que precisa do envolvimento de todos, pois é pelo coletivo que trabalhamos, é pela saúde de toda a população, portanto, vão aos postos, se possível, levem quem está nos grupos contemplados, mas que ainda não se vacinou e busquem a imunização. É um ato de suma importância”, enfatiza David Almeida.

Documentos

Os documentos necessários para ser vacinado são identidade original com foto, CPF e comprovante de residência, sendo original e cópia, esta última fica retida para controle.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) orienta que, antes de se dirigir a um dos pontos para receber a vacina, seja feita uma consulta ao serviço disponibilizado pela Prefeitura de Manaus, o “Filômetro”, que mostra o movimento em cada um dos locais. O acesso é pelo link bit.ly/filometrovacina em que é possível identificar o posto e verificar a situação da fila, cuja classificação é por cores e indicativo de tamanho.

Pontos de vacinação

Das 9h às 16h

Shopping Phelippe Daou: A venida Camapuã, 2.939, Jorge Teixeira (Apenas para pedestres)

venida Camapuã, 2.939, Jorge Teixeira (Apenas para pedestres) Parque Municipal do Idoso (PMI): Rua Rio Mar, 1.324, Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul (Apenas para pedestres)

Rua Rio Mar, 1.324, Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul (Apenas para pedestres) Studio 5 Centro de Convenções: Avenida General Rodrigo Otávio Jordão Ramos, 3.555, Distrito Industrial 1 (Apenas para pedestres)

Avenida General Rodrigo Otávio Jordão Ramos, 3.555, Distrito Industrial 1 (Apenas para pedestres) Clube do Trabalhador do Sesi/AM: Avenida Cosme Ferreira, 7.399, São José 1 (Apenas para pedestre e drive-thru)

Avenida Cosme Ferreira, 7.399, São José 1 (Apenas para pedestre e drive-thru) Centro de Convenções (Sambódromo): Avenida Pedro Teixeira, 2.565, Dom Pedro (Apenas drive-thru)

Avenida Pedro Teixeira, 2.565, Dom Pedro (Apenas drive-thru) Centro de Convenções Vasco Vasques: Avenida Constantino Nery, 5.001, Flores (Apenas para pedestres)

Avenida Constantino Nery, 5.001, Flores (Apenas para pedestres) Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola: Rua Gandu, 119, Cidade Nova (Apenas para pedestres)

