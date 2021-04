LG anuncia saída do mercado global de celulares

Em comunicado divulgado no final da noite deste domingo no Brasil, a LG anunciou a sua saída do mercado de celulares a nível global. O já esperado fechamento da unidade de telefonia móvel foi aprovado pelo conselho de administração da empresa.

De acordo com a companhia, a decisão permitirá à marca os investimentos em outros segmentos nos quais já atua. Entre os citados, estão componentes de veículos elétricos, dispositivos conectados, casas inteligentes, robótica, Inteligência Artificial e soluções de B2B, além de plataformas e serviços.

A fabricante afirmou que pretende continuar no desenvolvimento de tecnologias voltadas à mobilidade. Entre eles, está o 6G. Outras tecnologias desenvolvidas pela empresa ao longo dos anos também serão retidas e aplicadas aos produtos atuais e futuros.

A LG ainda explicou que o estoque atual de smartphones continuará disponível para venda. A companhia se compromete a oferecer suporte e atualizações de software aos seus usuários existentes. No entanto, o período vai variar conforme a região.

Já os detalhes relacionados aos empregos ainda não foram divulgados. Segundo o comunicado global, eles serão definidos a nível local. Isso significa que possíveis demissões ou reposicionamentos de seus profissionais poderão ser diferentes em cada país.

A fabricante coreana ainda completou que espera concluir o fechamento do seu negócio em telefonia móvel até o dia 31 de julho deste ano.

Ela ainda deixou bem explicado que o inventário de alguns modelos já lançados poderá ser encontrado no mercado mesmo depois desse período. Em outras palavras, enquanto houver estoque de dispositivos da marca, eles estarão disponíveis no mercado.

Comentarios