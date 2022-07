Lewandowski vai para o Barcelona

Os dirigentes do Bayern de Munique anunciaram neste sábado (16) que chegaram a um acordo com o Barcelona para a transferência para a equipe catalã de um de seus grandes craques, o polonês Robert Lewandowski.

“Chegamos a um acordo com o FC Barcelona. Neste momento, ainda é apenas um acordo verbal. O contrato escrito ainda deve ser finalizado”, explicou o diretor-executivo do clube campeão alemão, Oliver Kahn, em entrevista ao jornal Bild.

O presidente do Bayern, Herbert Hainer, também fez alusão a um “acordo verbal” que é “positivo para ambas as partes”, em declarações publicadas na conta do clube no Twitter.

Robert Lewandowski, de 33 anos, finalmente conseguiu forçar sua saída do Bayern, apesar de o clube alemão ter repetido desde junho que descartava qualquer hipótese de saída de seu jogador antes do fim de seu contrato (junho de 2023).