Letreiros turísticos dão nova identidade visual à Manaus

O primeiro letreiro turístico da Prefeitura de Manaus, sua assinatura oficial, já está iluminando a cidade, tendo sido inaugurado pelo prefeito David Almeida e secretários, no Complexo Turístico Ponta Negra, zona Oeste da capital, na noite do último sábado (15). No domingo, 16/1, o chefe do Executivo municipal voltou ao novo ponto instagramável, após uma corrida no parque.

“Teremos mais três letreiros como esse espalhados pela cidade, reforçando nosso investimento na autoestima da população e no turismo. É uma obra que não custou nenhum recurso para os cofres da prefeitura, foi uma medida compensatória”, comentou o prefeito.

David Almeida disse que essas são intervenções que estão sendo entregues e que as grandes virão agora a partir de 2022. “Quero agradecer a toda a prefeitura, a partir da equipe do Implurb”, ressaltou.

Para o diretor-presidente do Implurb, engenheiro Carlos Valente, esse mobiliário passa a ser a assinatura oficial da capital. “Estará em outros monumentos turísticos, como no Centro, na praça da Matriz, no futuro parque Encontro das Águas e outros pontos. Sinônimo de integração entre a gestão David Almeida e Manaus”, ressaltou Valente.

Identidade

O letreiro da capital tem 10,50 metros de comprimento, 2,80 metros de altura e elementos vazados, além das letras da palavra “Manaus”, como corações e árvores.

As árvores têm 4,50 metros de altura. Todo o corpo do mobiliário foi construído usando chapas metálicas, estruturas em uma base de concreto para fixação segura.

Para a professora Mauryellen Costa, é uma felicidade fazer um passeio com as crianças e se deparar com o mobiliário que já viu em outros lugares em viagens. “Para mim é um orgulho chegar e ter um letreiro aqui onde posso fazer fotos, na Manaus do meu coração. Estamos superfelizes, muito obrigada. Toda a população vai ficar feliz”, comentou.

Atração

A grande atração está instalada nas proximidades do Centro de Atendimento ao Turista (CAT), em uma área de gramado que tem como fundo a vista para o rio e a ponte jornalista Phelippe Daou.

A iluminação cênica vai proporcionar interatividade com o público, além de acompanhar as campanhas de saúde que usa as cores como referência.

A prefeitura tem programada a instalação de quatro letreiros turísticos em pontos distintos da capital, todos construídos com recursos de fonte de medida compensatória do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb).

Os recursos de medidas compensatórias são decorrentes de licenciamento urbano, previsto no Plano Diretor, e a prefeitura não teve custo na construção dos mobiliários.

Olhares

Os letreiros atraem olhares, câmeras e corações por onde são instalados e um dos objetivos do prefeito David Almeida é tornar Manaus ainda mais famosa e querida, ampliando a autoestima da população.

*Com informações da assessoria