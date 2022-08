Letícia Frota, de 19 anos, é a primeira amazonense eleita Miss Brasil Mundo

A amazonense Letícia Frota, de 19 anos, foi eleita a 62ª Miss Brasil Mundo na noite desta quinta-feira (4), em evento realizado em Brasília. É a primeira vez que uma representante do Amazonas é coroada na história do concurso.

Natural de Manaus, Letícia é estudante de Psicologia, modelo e digital influencer. Há cerca de dois meses, ela voltou de um intercâmbio cultural no Canadá, onde foi aprimorar a fluência em inglês.

“Estou muito emocionada e honrada de trazer essa vitória para o meu Amazonas!”, disse a jovem após a conquista.

Letícia começa agora sua preparação para defender o Brasil na 71ª edição do Miss Mundo (ou Miss World, em inglês), que tem previsão de acontecer no final deste ano.

A amazonense passa agora a ser embaixadora da luta contra a hanseníase no país, a principal causa social abraçada pelo concurso, em parceria com o Morhan, Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase.

A doença é um grave problema de saúde pública, e a plataforma do Miss Brasil Mundo dá espaço ao seu combate há 10 anos. O Brasil, atualmente, está em segundo lugar em registros de incidência da doença, que é uma das mais antigas no mundo.

1º lugar – Letícia Frota, Miss Amazonas;

2º lugar – Gaby Araújo, Miss Espírito Santo;

3º lugar – Ana Carolina Manginelli, Miss São Paulo;

4º lugar – Isabella Gregorutti (Miss Recôncavo Baiano);

5º lugar – Thuany Cristine (Miss Rio Grande do Norte).

Quem passou a coroa foi a brasiliense Caroline Teixeira, vencedora do concurso em 2021.

No Top 8, estavam também as representantes do Maranhão, Mato Grosso do Sul e Pará. Entraram no Top 15, as misses Santa Catarina, Brasília, Rio Grande do Sul, Alagoas, Região ABCD-SP, Pernambuco e Baixada Santista-SP.

O grupo de 36 candidatas chegou para o confinamento na capital federal na segunda-feira, 1º de agosto, no Manhattan Plaza Hotel.

Além de ensaios, durante a semana as meninas participam de seis provas preliminares valendo pontos classificatórios. São elas:

Entrevista com os jurados;

Desafio de talento;

Prova de traje típico;

Desfile top model;

Desfile em traje de gala;

Defesa do projeto social, chamada de “Beleza pelo Bem”.

Traje típico usado por Letícia foi inspirado em Sinhazinha da Fazenda. — Foto: Divulgação/Assessoria

O Miss Mundo é um dos principais concursos de beleza do planeta. Comandado pela Miss World Organization, que também realiza o Mister Mundo, ele faz parte do chamado grand slam da beleza, onde estão também o Miss Universo, o Miss Supranational, o Miss Grand International e o Miss International.

Apesar de ter sido lançado em 1951, o Miss Mundo começou a contar com representantes brasileiras apenas em 1958, sendo a pernambucana Sônia Maria Campos a primeira representante do país.

A única vencedora brasileira foi a médica carioca Lúcia Petterle, em 1971. A atual Miss Mundo é a polonesa Karolina Bielawska, coroada em março passado.