Lenda do UFC, José Aldo luta neste sábado contra Rob Font em Las Vegas

Um dos maiores da história do UFC, José Aldo volta ao octógono neste sábado, em Las Vegas, como main event do UFC no combate contra o norte-americano Rob Font.

Aldo, de 35 anos, vem numa série de duas vitórias consecutivas e faz um duelo de dois top 5 do ranking do peso galo que buscam ser o próximo desafiante ao cinturão da categoria.

O brasileiro é uma verdadeira lenda do UFC, com um domínio incrível no peso pena no começo da década. Porém, antes da série de duas vitórias, Aldo perdeu três lutas seguidas e revelou que cogitou se aposentar.

“Não foi a questão das derrotas. No momento de calor a gente pensa nisso, mas depois voltando eu sentei com todo mundo, especialmente com o Dedé (Pederneiras), e falamos abertamente se eu tinha condições ainda de fazer o que eu sei fazer de melhor. Ele e todos falaram que eu tinha condições totais de lutar em alto nível e isso foi meu pensamento. Ter o retorno deles. Todos falaram que eu tinha totais condições, então essa possibilidade se aposentar caiu por água abaixo”, disse Aldo, à ESPN.

“O que eu penso pra mim desde que iniciei é: o dia que não conseguir lutar mais em alto nível, não vou lutar por dinheiro porque não me preparei pra isso. A hora que não conseguir lutar em alto nível é hora de eu sair e não de querer vender uma derrota pensando no dinheiro. É isso que eu queria saber do retorno deles. Porque eu sabia que a derrota um dia ia chegar. Só não perde quem não luta, isso é normal, faz parte do esporte”, completou.

Serviço

O QUE: “UFC Font x Aldo”

QUANDO: 4 de dezembro de 2021

ONDE: Las Vegas (EUA)

HORÁRIO: A partir das 20h45 (horário de Brasília)

TRANSMISSÃO: Canal Combate

fonte: ESPN

