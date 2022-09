Leilão do edifício-garagem será nesta segunda-feira

MANAUS — A Prefeitura de Manaus realiza, nesta segunda-feira, 12/9, às 10h, horário oficial de Manaus, o leilão público para a venda de dois bens imóveis pertencentes ao poder executivo: o edifício-garagem, localizado no Centro, e um terreno, no bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul.

O processo se dará nas modalidades presencial, no auditório do Mercure Manaus Hotel, na avenida Mário Ypiranga Monteiro, nº 1.000, Adrianópolis, na zona Centro-Sul, e eletrônico, por meio do www.norteleiloes.com.br.

O processo é conduzido pela Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), e terá como pregoeiro o leiloeiro público oficial, Sandro de Oliveira, contratado por meio de credenciamento.

O valor inicial definido para a venda do edifício-garagem é de R$ 5.374.351,00, e de R$ 698.040,99 para o terreno. A venda dos imóveis foi autorizada pelas Leis Municipais nº 2.189 de 28/12/2016 e nº 2.701 de 6/11/2020, e irá considerar quem oferecer maior lance.