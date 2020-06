Legião Vermelha realiza a live ‘Esquenta do Dia dos Namorados’

Na próxima quinta-feira (11), não por acaso véspera do Dia dos Namorados, será realizada a live ‘Esquenta do Dia dos Namorados’, a partir das 20h, que será transmitida pelo youtube.com/CoyoteLocoOficial e pelo Instagram @legiaovermelha. Estão confirmadas as participações de Fellipe Jr. e João Paulo Faria, o Pai Francisco do Boi Garantido. O evento é realizado pela Legião Vermelha, grupo de torcedores do Boi da Baixa de São José, organizado nas redes sociais.

De acordo com Djane Senna, uma das administradoras da Legião Vermelha, a festa virtual tem duplo sentido. “Como também estamos comemorando os dois anos do grupo, e não teremos a tradicional saída do Garantido às ruas de Parintins para comemorar o Dia dos Namorados, pensamos em oferecer mais esse presente aos nossos seguidores para que a saudade diminua um pouco”, explicou, completando que, além do show com as toadas temáticas em alusão ao Dia dos Namorados, haverá um ‘Correio do amor’ e sorteios de vários brindes.

Apoio social

Djane explica ainda que o grupo resolveu usar o evento virtual para auxiliar a Associação das Mulheres Indígenas Sateré-Mawé com a arrecadação de doações de qualquer valor, que serão entregues à entidade indígena. As doações podem ser realizadas via QR Code que será gerado no dia do evento, durante a live.

“Nesse momento delicado que o mundo vive, temos que ter um compromisso social também, apesar da festa. Então, optamos por destinar o que arrecadamos para doar a uma tribo indígena. É muito rápido e fácil”, explicou.

Segundo João Paulo Faria, a ideia é executar os clássicos ‘apaixonados’ do Garantido, entrecortados por versos de Lindolfo Monte Verde e Tony Medeiros, dois amos históricos do Boi da Baixa.

Legião Vermelha

Oriundo das redes sociais, o grupo de torcedores do Boi Garantido formou-se em 31 de maio de 2018. Depois de mudanças de nomes, logos e membros, consolidou-se como Legião Vermelha. É composta por 40 membros espalhados por todo Brasil em oito Estados e doze cidades.

Estão presentes no Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp, Telegram, Soundcloud, Spotify e TikTok.

*Com informações da assessoria

Comentarios