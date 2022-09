Leandro Lehart, ex-Art Popular, é condenado por estupro e cárcere privado

O cantor Leandro Lehart, ex-vocalista do grupo Art Popular, foi condenado a quase dez anos de prisão por estupro e manutenção de cárcere privado contra uma mulher que tinha um relacionamento, segundo informações do programa “Balanço Geral”, da Record TV.

Além dos quase dez anos de prisão que Lehart terá que cumprir, o artista ainda deverá pagar uma multa na sentença que saiu no último dia 13 de setembro. Ainda de acordo com o jornalístico, a defesa dele possui sete dias para entrar com recurso, caso isto não ocorra o artista será preso logo após este prazo.

Anteriormente, Leandro chegou registrar um Boletim de Ocorrência onde afirma que uma jovem tentou extorquir dinheiro dele, a polícia ainda não abriu investigações para apurar o caso.

“É uma condenação que veio do poder judiciário e nós tivemos acesso ao Tribunal de Justiça, pelo Diário Oficial dessa condenação dele. Apesar do processo estar correndo em segredo de Justiça. Saiu, e qualquer um pode ter acesso, a essa parte dispositiva que nós chamamos da sentença condenatória. Então, teve uma condenação, o Ministério Público ofereceu uma denúncia contra o Paulo (Leandro Lehart) de estupro e cárcere privado foram ouvidas testemunhas de acusação, de defesa”, comentou um especialista que estava presente no “Balanço Geral” ao falar sobre a condenação do famoso.

“E o interrogatório dele que foi realizado agora no dia 1 de setembro perante a uma das Varas Criminais do Fórum da Barra Funda. E agora no dia 13 de setembro, o Juíz da Décima Sétima da Vara Criminal proferiu essa sentença condenatória, ou seja, acolheu a denúncia do Ministério Público que o condenou por estupro e cárce privado a pena de 9 anos e 7 meses de reclusão”, finaliza.

Até o fechamento desta nota, o compositor e produtor ainda não se pronunciou publicamente sobre o caso.

Por IstoÉ