Laudo médico aponta causas da morte da cantora Paulinha Abelha

Quatro doenças foram apontadas como possíveis causas para a morte da cantora Paulinha Abelha, no dia 23 de fevereiro, segundo apontou o laudo divulgado pelo programa Domingo Espetacular, da Record TV: meningoencefalite, hipertensão craniana, insuficiência renal aguda e hepatite.

A primeira é uma inflamação no cérebro, geralmente causada por algum tipo de infecção, algo que, no caso da vocalista do Calcinha Preta, ainda vem sendo investigado. Um documento anexado ao laudo mostrou que foram encontradas 16 substâncias diferentes no corpo de Paulinha, como anfetaminas e barbitúricos.

Sabe-se, por exemplo, que ela recorreu a algum remédio tarja preta para tratar os efeitos do Transtorno de Déficit de Atenção, que provocam efeitos colaterais. Após a morte da cantora, amigos e o marido da cantora, Clevinho, chegaram a dizer que ela vinha sofrendo de enjoos e mal-estar durante a turnê do grupo por São Paulo.

Dias antes de ser internada na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Primavera, em Aracaju (SE), Paulinha Abelha chegou a passar mal durante gravação de um podcast. Ela morreu aos 43 anos, devido a um quadro comprometimento multissistêmico.