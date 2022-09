Latam proíbe algumas raças de cães e gatos no porão do avião

A Latam Airlines proibiu a viagem no porão do avião para algumas raças de cães e gatos. A empresa divulgou em seu site uma lista de raças vetadas, entre as consideradas perigosas e braquicefálicas, que têm o focinho achatado e dificuldade para respirar e trocar calor com o ambiente. Os animais dessas raças só poderão viajar a partir de agora na cabine da aeronave, desde que atendam às condições para o transporte.

“Pela segurança e integridade dos seus pets, não podemos transportar na parte inferior da aeronave (porão) algumas raças de cachorros e gatos braquicefálicos e/ou perigosas. Se o seu animal de estimação é de uma dessas raças da lista, você poderá levá-lo apenas a bordo da aeronave, desde que atenda às condições para transporte em cabine”, afirma a Latam em comunicado.

Para viajar na cabine, o animal de estimação deverá ter até 7 kg, somado ao peso do canil ou caixa de transporte. Além disso, só será permitido em rotas habilitadas, desde que haja assentos suficientes na cabine do avião.

Veja a lista de raças proibidas de viajar no porão

Raças braquicefálicas

Affenpinscher, Boston Terrier, Bulldog (todas as raças), Cane Corso ou Mastim Italiano, Chow Chow, Toy Spaniel Inglês, Griffon de Bruxelas, Chin (Spaniel) Japonês, Lhasa Apso, Mastim Inglês, Pequinês, Pug ou Carlino (todas as raças), Shar Pei, Shih Tzu, Spaniel tibetano.

Raças perigosas

Bull Terrier, Bulldog Americano, American Bully, Akita In, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Karabash, Rottweiler, Tosa Japonês.

Raças braquicefálicas e consideradas perigosas

Staffordshire Terrier Americano (Amstaff), Staffordshire Bull Terrier Inglês (Staffi), Pitbull Terrier Americano, Boxer, Bullmastiff, Dogo de Burdeos, Mastim Napolitano, Presa Canário,

Gatos não permitidos:

Burmês Americano

Himalaio

Persa (todos os tipos)

Shorthair Exótico

Por R7