Lancha blindada usada por narcotraficantes é apreendida em Tabatinga

Uma lancha blindada usada por narcotraficantes foi apreendida por policiais do 8º Batalhão da Polícia Militar (BPM) e da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) da Polícia Federal (PF), com apoio dos agentes da operação Hórus/Fronteira Mais Segura. A apreensão foi realizada no rio Solimões, em Tabatinga (a 1.106 quilômetros de Manaus).

Conforme o relatório da ocorrência, os policiais estavam em patrulhamento pelo rio Solimões, no sábado (11/03), quando foram informados que em uma região de igapó, nas proximidades de Tabatinga, havia uma embarcação usada por criminosos.

Em uma operação conjunta, os policiais iniciaram as buscas e conseguiram localizar a embarcação. A polícia identificou que o bote era blindado, movido por cinco motores de 300 hp e tinha capacidade para transportar ao menos cinco toneladas de entorpecentes.

Os responsáveis pela embarcação não foram localizados. O bote, orçado em cerca de R$ 2 milhões, foi apreendido e encaminhado à delegacia da Polícia Federal (PF) em Tabatinga.

Parintins

Em Parintins (a 369 quilômetros de Manaus), policiais da operação Hórus/Fronteira Mais Segura, com apoio do cão policial Champ, prenderam dois homens, de 20 e 21 anos, por tráfico de entorpecentes. A dupla foi flagrada pelos agentes em uma embarcação, que havia saído de Manaus, com 21,5 quilos de maconha do tipo skunk. A droga estava escondida dentro das malas dos suspeitos.

À polícia, os suspeitos informaram que a droga tinha como destino Santarém (PA), onde, posteriormente, seguiria para a cidade do Rio de Janeiro (RJ). A dupla foi presa e encaminhada a 3ª Delegacia Regional de Parintins.