Lançada operação ‘Embarque Seguro’ nos terminais de ônibus em Manaus

MANAUS — A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), com o apoio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), deu início, nesta sexta-feira, 26/8, à operação “Embarque Seguro”, que visa garantir uma maior segurança aos usuários e profissionais do transporte público em Manaus. Participaram da ação, a Polícia Militar e o Sindicato de Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram).

A ação acontecerá toda semana em um terminal de ônibus diferente da cidade e terá como principal objetivo reforçar a segurança do espaço. Com o apoio da Polícia Militar, as instituições de segurança do Estado e município farão presença nos locais, mantendo os agentes próximos da população, inibindo assim a ação de possíveis desordeiros.

Segundo o titular da Semseg, Sérgio Fontes, a orientação do prefeito David Almeida é o município dar a parcela de contribuição na melhoria do transporte público, que inicia na renovação da frota e na infraestrutura das vias com o recapeamento, e também fazer a segurança nos ônibus.

“Em comum acordo com o Sinetram, que diz as necessidades do IMMU, que é o órgão que acompanha e direciona esse tipo de serviço público, a gente vai começar as operações ‘Embarque Seguro’, que são operações inopinadas, ou seja, sem marcar hora, sem marcar local. Mas toda semana, com regularidade, a nossa Guarda Municipal vai estar em peso, apoiando os efetivos que já estão nos terminais”, afirmou o secretário.

Quem também participou da ação foi o vice-presidente de Transporte do IMMU, Alexandre Frederico, que destacou a importância do esforço conjunto no município.

“Essa parceria entre o transporte e a segurança com a presença da Guarda Municipal, vai dar uma sensação de segurança para a população dentro dos terminais. Esse momento é um marco”, afirmou Frederico.

Esse projeto-piloto será estendido para praças e parques públicos também.

